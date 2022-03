Questa mattina a Castelnovo Sotto, Tiziana Gatti, 62 enne del posto, è stata uccisa a coltellate in una casa di via Rossini. Inutili i soccorsi arrivati immediatamente sul posto, per la donna non c’era più nulla da fare. Per il delitto è stato fermato il compagno della figlia, un 36enne di origine straniera.

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima si era diretta a casa della figlia, come ogni mattina per portare il nipote di 5 anni all’asilo e poi occuparsi del più piccolo, di poco più di un anno, durante la giornata.

Il compagno della figlia l’avrebbe accoltellata davanti al bambino più grande, forse dopo una discussione con la vittima nata dall’imminente separazione della coppia.

“Siamo sconvolti per quello che è accaduto – dichiara il sindaco di Castelnovo di Sotto, Francesco Monica – L’uccisione di una donna tra le mura domestiche ferisce profondamente tutta la nostra comunità. Tiziana era una persona molto conosciuta in paese ed era apprezzata per la sua gentilezza e la sua disponibilità. Tutta Castelnovo si stringe alla famiglia in questo momento di dolore e smarrimento. Faremo di tutto per non far mancare loro il nostro sostegno”.