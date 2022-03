Questa mattina i ragazzi della Scuola Primaria Vittorino dal Feltre di Sassuolo hanno fatto visita ai Carabinieri del Comando Compagnia di Sassuolo. L’incontro, organizzato dalla la Direzione Scolastica, è stata un’occasione importante di contatto dei bambini con l’Istituzione, dove non sono mancati anche momenti in cui sono stati trattati temi di legalità.

E’ il primo momento in cui, la vicinanza dei ragazzi all’Arma, consente di dare concretezza ai concetti di legalità ampiamente diffusi, quale più avanzata prevenzione da futuri comportamenti devianti dei giovani e per la formazione di un corretto rapporto tra i giovani e le Istituzioni dello Stato che operano per la loro sicurezza.

L’attività odierna dell’Arma rientra nel quadro delle iniziative di formazione e sviluppo della cultura della legalità che vedono impegnate, in conferenze e visite alle Caserme, tutte le Compagnie Carabinieri della provincia di Modena in attuazione del protocollo d’intesa tra l’Arma e il Ministero dell’Istruzione.