Adeguamento sismico, efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere architettoniche: sono gli interventi previsti alla scuola media Emilio Veggetti e realizzati dal comune di Vergato grazie ad un investimento di circa 3 milioni di euro, due dei quali finanziati dallo Stato.

L’intervento di restyling è uno dei tanti previsti e che sono stati rendicontati nel bilancio di previsione 2022-2024 che è stato approvato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale e prevede un investimento complessivo 8 milioni.

Nel documento finanziario le principali voci riguardano, oltre l’intervento già citato, anche altre operazioni di ristrutturazione che proiettano Vergato verso una politica sempre più attenta ai giovani e all’ambiente. In un percorso di rinnovamento strutturale, grazie al finanziamento ottenuto con il bando PinQUA, saranno recuperati:

1) l’ex magazzino scalo merci Stazione FS con 558.979,81 euro

2) Intervento di ristrutturazione edilizia immobile emergenza abitativa in Riola con 1.383.475,03 euro

Grazie ai finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, Bologna Welcome e dell’Unione comuni Appennino bolognese sarà realizzazione allestimento Centro Documentale Linea Gotica “Gotica 64 -La strada del fronte appenninico”.

L’area esterna al Centro, invece, sarà realizzata con il contributo della Città metropolitana.

Sul fronte viabilità saranno eseguiti lavori di messa in sicurezza “Pincio” e Via Marconi; interventi sono previsti anche in via della Repubblica e del Vergatello.

Sul fronte politiche giovanili sarà realizzato uno Skate Park importo dei lavori è pari a 40.000 di cui € 26.900 sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

Importante, in questo biennio, l’intervento sovracomunale PUG con i comuni di Marzabotto, Castel D’Aiano e Gaggio Montano in cui il comune di Vergato funge da capofila importo lavori 155.803,31 euro di cui € 60.000 contributi regionali.

“La chiusura di questo bilancio di previsione, che presenta numeri molto importanti per il nostro comune, è frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto tutte le funzioni comunali. Siamo orgogliosi di quanto stiamo mettendo in campo e siamo certi che gli investimenti in programma daranno una svolta positiva al nostro territorio“, ha evidenziato l’assessora al Bilancio del comune di Vergato, Paola Sarti.

“Siamo soddisfatti per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 che prevede importanti investimenti strutturali, molti dei quali realizzati con finanziamenti ottenuti dai bandi nazionali e regionali; proprio per questo ringrazio i miei uffici tecnici per la grande capacità di intercettare e gestire queste risorse senza dimenticare che stiamo vivendo anni difficili appesantiti dall’emergenza Covid. Ritengo fondamentale nella realizzazione e progettazione di queste opere, PUG in primis, il coinvolgimento dei cittadini ed in particolare dei giovani, operazione questa che stiamo realizzando attraverso l’avvio di processi partecipativi a cui gli studenti del Fantini stanno aderendo con grande entusiasmo. Interventi quindi pensati, progettati e condivisi con l’utenza e non calati dall’alto”, ha dichiarato il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri