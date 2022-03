E’ stato emozionante questa mattina per i piccoli pazienti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emiliavedere quattordici supereroi tra cui Capitan America, Spiderman, Batman Superman, Ironman e Hulkapparire all’improvviso davanti alle loro finestre in ospedale. I loro supereroi preferiti hanno fatto una visita a sorpresa scendendo, appesi a dei cavi, dall’ultimo piano dell’ospedale dove i piccoli sono ricoverati per combattere la più importante delle loro battaglie: quella contro la malattia. E anche le numerose famiglie con bambini al seguito, che hanno assistito dal basso alla performance, difficilmente dimenticheranno il colorato e incredibile colpo d’occhio.

I supereroi si sono calati, con imbragatura, dalle finestre del 5° piano dove si trovano alcuni ambulatori della Reumatologia inibiti al pubblico per l’occasione. Sono scesi sulla parte anteriore dell’ospedale che si affaccia su viale Risorgimento e con balzi ed evoluzioni hanno salutato i piccoli degenti attraverso le finestre della Pediatria situata al 3° piano dell’ospedale. Non appena il primo supereroe ha fatto capolino e ha iniziato a calarsi lanciando coriandoli e salutando il pubblico, sullo spiazzo davanti al Santa Maria Nuova dove molte persone erano accorse per godersi lo spettacolo, è scoppiato un applauso fragoroso. Uno dopo l’altro i supereroi sono usciti e hanno conquistato piccoli e grandi con acrobazie e smorfie teatrali coinvolgenti.

A travestirsi per regalare una mattina di svago ai bambini ricoverati sono stati i volontari dell’Associazione senza fini di lucro SEA “Super Eroi Acrobatici”, fondata da Anna Marras,socia del fondatore di “EdiliziAcrobatica” azienda leader in Italia nel settore dell’edilizia. I Super Eroi sono stati accompagnati da una famiglia di musicisti, la “Formentelli Family” (Daniel, Cecilia, Caterina, Gabriele e Francesco, genitori e figli), che arrangia e trascrivere brani classici, colonne sonore e repertori vari, eseguendoli dal vivo con violino, viola, violoncello e percussioni.

L’associazione SEA è stata contattata dall’architetto Luca Ficcarelli, grazie all’idea avuta dal figlio Alberto durante una degenza in Pediatria. La proposta è stata sostenuta con entusiasmo dal direttore del reparto, dottorAlessandro De Fanti e dallo staff medico e infermieristico.

“Si tratta di un’iniziativa che abbiamo accolto con piacere – ha commentato il Direttore del Presidio ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova, Giorgio Mazzi – perché non c’è niente di più bello che fare spuntare il sorriso sul volto di un bambino ammalato. Ringraziamo i volontari acrobati, le famiglie dei piccoli degenti coinvolte, i musicisti e gli operatori che si sono prestati e hanno collaborato nell’organizzazione dell’evento”.