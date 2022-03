Ieri in tarda serata, personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto in via Gorizia su segnalazione di aggressione. Sul posto un venticinquenne gravemente ferito al torace con arma da taglio. Il giovane è stato immediatamente accompagnato presso il locale nosocomio, dov’è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Le prime indagini hanno consentito di ricondurre il fatto ad un banale screzio occorso all’interno di un adiacente esercizio pubblico. L’attività investigativa finalizzata a ricostruire la dinamica dei fatti, ha consentito di sottoporre a fermo di Polizia Giudiziaria il presunto autore dell’aggressione e di rinvenire il coltello utilizzato per sferrare il fendente. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica ed il contesto in cui è maturata l’aggressione.