L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia si prepara a dare corso ai progetti finanziati con i fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza integrando il proprio organico tecnico con figure di comprovata esperienza.

Le risorse complessive del PNRR destinate agli interventi edilizi, disponibili per l’Ausl di Reggio Emilia ammontano a 37.595.810,37 euro. Di questi, 25.086.271,53 € saranno investiti per il primo componente “Reti di prossimità e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” e saranno finalizzati alle Case e agli Ospedali di Comunità, i restanti 12.509.538,84 € sono stanziati per il secondo componente “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale – verso un ospedale sicuro e sostenibile” e saranno finalizzati agli adeguamenti antisismici.

Per la ricerca di personale tecnico sono indetti due avvisi di mobilità volontaria in ambito regionale e interregionale per la copertura di altrettanti posti in organico:

– n. 1 Collaboratore Tecnico professionale, categoria D, da assegnare ai Servizi dell’Area Tecnica Patrimoniale

Si cerca una figura professionale con esperienza maturata nel coordinamento della gestione manutentiva di immobili pubblici e nella gestione di lavori pubblici di nuova realizzazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

– n. 1 Assistente Tecnico Geometra, categoria C, da assegnare ai Servizi dell’Area Tecnica Patrimoniale

Si cerca una figura professionale con esperienza maturata nell’assistenza tecnica alla gestione manutentiva di immobili pubblici e nella realizzazione di lavori pubblici.

Le figure professionali saranno inserite all’interno dell’Area Tecnica Patrimoniale che si occupa del governo dei processi relativi a gestione, manutenzione, adeguamento normativo, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati in uso all’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia.

Il termine per la presentazione delle domande è il 14 aprile 2022.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’effettuazione di una prova selettiva al termine della quale la Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria di merito.

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – Via Sicilia n. 44 – Reggio Emilia – Tel. 0522/339422 – 335110 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,00, oppure consultare il sito web aziendale: www.ausl.re.it – sezione “Bandi e concorsi”.