Stamane intorno alle 7:00 un’autovettura è finita nel canale dei Ronchi in via Luigi Spagni in zona Massenzatico. Il conducente, in stato confusionale, è uscito dall’auto aiutato dai passanti. Sul posto i Vigili del fuoco stanno perlustrando il canale per escludere che vi siano altre persone coinvolte. Intervenuti anche la Polizia locale e i sanitari del 118.



