Sui balconi e alle finestre delle scuole dell’Unione fiorisce l’arcobaleno. Cominciano infatti a sventolare le Bandiere della Pace donate dall’Unione Terre d’Argine alle scuole del territorio. Una settantina gli edifici coinvolti, dai nidi alle superiori, per un segno che non vuole essere solo simbolico, ma di richiamo ai valori e ai principi di Pace e Democrazia.

«Pensando di fare cosa gradita – spiegano i sindaci dell’Unione nella lettera inviata ai dirigenti scolastici – abbiamo deciso di regalare a ogni plesso scolastico del territorio dell’Unione Terre d’Argine una bandiera della Pace. Le notizie e le immagini della tragica guerra che sta colpendo la popolazione dell’Ucraina lasciano le nostre comunità sgomenti e inorridite. Con questa bandiera, posta a fianco di quella Italiana ed Europea, vorremmo dare un segno di speranza affinché la Guerra si fermi e la Pace possa tornare quanto prima. La bandiera è un segno che auspichiamo possa sventolare su ogni edificio pubblico e privato: l’invito ai cittadini è quello di esporre un bandiera o un cartello “arcobaleno”, anche realizzato artigianalmente, per ribadire e riaffermare in modo visivo e colorato che non esistono alternative allo stop immediato del conflitto».