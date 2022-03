Il Comune di Soliera ha pubblicato un bando di gara per concedere la gestione degli impianti sportivi comunali, distinti in due lotti: Soliera capoluogo e la frazione di Limidi, dal momento che le attuali concessioni vanno in scadenza il 30 giugno prossimo. La durata del nuovo affidamento sarà di otto anni, dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2030.

Le offerte andranno presentate entro il termine perentorio delle ore 18 del 15 aprile 2022.

Il sopralluogo ai luoghi, nonché la presa visione e accettazione della documentazione amministrativa depositata presso l’ufficio Patrimonio comunale, sarà obbligatorio per una concreta consapevolezza della consistenza, dello stato di conservazione e delle agibilità, dotazioni, autorizzazioni, conformità, etc. delle strutture e impianti tecnologici e attrezzature oggetto di concessione, e per consentire la formulazione di un’offerta tecnica-progettuale-economica adeguata. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo dovrà essere prenotato entro il 28 marzo 2022 e dovrà essere effettuato entro il 2 aprile 2022.

Il bando integrale, con i moduli per la domanda, è disponibile sui siti internet del Comune di Soliera e dell’Unione Terre d’Argine.