Sabato 19 marzo 2022 ricorre il ventesimo anniversario dell’uccisione di Marco Biagi. Alle 17, il sindaco Matteo Lepore deporrà una corona in via Valdonica 14. Alle 19.50, con ritrovo alle 19.20, dalla piazza Medaglie d’Oro della Stazione centrale partirà la staffetta simbolica che in bicicletta giungerà in via Valdonica seguendo il percorso che Marco Biagi compì quella sera del 2002. Alle 20.05 a conclusione del percorso verrà deposta una corona di fiori e, dopo un minuto di raccoglimento, si svolgerà una breve cerimonia di commemorazione. Parteciperà anche il Sindaco.

Inoltre venerdì 18 marzo alle 17.30 in Sala Anziani a Palazzo d’Accursio si svolgerà il convegno “Il riformismo per la dignità del lavoro”. Modera Alessandra Servidori. Dopo un saluto del Cardinale Matte Zuppi interverranno il sindaco Matteo Lepore, Giuliano Cazzola, Bruno Tabacci, Marco Bentivogli e Romano Prodi.