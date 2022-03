Alle ore 2.30 di questa notte, una pattuglia della Squadra Volante di Reggio Emilia, su segnalazione della centrale Operativa, è intervenuta in via Che Guevara, presso il negozio “AM Electronics” su segnalazione di furto in atto. La segnalazione giungeva dagli addetti alla sicurezza che, udendo l’allarme, visionavano le telecamere di sicurezza e notavano un uomo incappucciato, all’interno dell’esercizio commerciale, che asportava degli oggetti.

Prontamente gli operatori raggiungevano la struttura e notavano un soggetto uscire dalla vetrina infranta che alla vista della Volante cambiava repentinamente la direzione. Fermato, l’uomo veniva identificato e invitato a consegnare lo zaino di cui era in possesso. La perquisizione personale che dava esito positivo. Venivano infatti rinvenuti diversi oggetti, presumibilmente provento del furto, quali nr. 4 smartphone, diverse casse bluetooth e plurimi orologi di vario colore e marche. La merce veniva restituita all’avente diritto.

Il presunto responsabile del furto, con diversi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, veniva tratto in arresto.