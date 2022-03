Proseguono gli appuntamenti che animano nei fine settimana le piazze del centro storico di Reggio Emilia. Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 marzo tornano due degli appuntamenti più amati dai reggiani: in piazza Prampolini ci sarà il Mercatino Regionale Piemontese, mentre in piazza Martiri del 7 Luglio torna “Cioccolarsi per passione”, il mercatino del cioccolato artigianale che trasforma Reggio Emilia nella città più dolce d’Italia.

La Fabbrica del Cioccolato – che quest’anno sarà in piazza Martiri 7 luglio con tutte le sue attrazioni – rappresenta un’occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde. Gli stand saranno aperti con i seguenti orari: venerdì dalle 18:30 alle 23.30 , sabato dalle 10 alle 23.30 e domenica dalle 10 alle 20.

Inoltre per gli amanti del “cibo degli dei” saranno presenti tante dolci sorprese e idee regalo in occasione della festa del Papà. Tra gli eventi da non perdere, ci sono i cooking show “Come nasce una sacher” (venerdì alle 18) e lo speciale cooking show di sabato alle 18:30 durante il quale sarà realizzata una pralina originale che avrà come ingrediente d’eccezione un prodotto tipico della città, svelato a sorpresa all’ultimo istante. La speciale pralina, realizzata per omaggiare Reggio Emilia, sarà poi offerta in degustazione gratuita a tutti i presenti.

Domenica alle 15 ci sarà lo show cooking “Come nasce una Pralina?” per scoprire come lavorano gli artigiani del cioccolato nei loro laboratori. Per i più piccoli, c’è lo spazio Choco Baby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30, grazie al quale i bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione (costo 5 euro). È previsto uno sconto per tutti i bambini in possesso del segnalibro della Festa del papà distribuito nelle scuole.

Sabato e domenica, dalle 10 alle 12, gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura di maestri cioccolatieri.

In piazza Prampolini torna l’ormai tradizionale appuntamento con il “Mercatino Regionale Piemontese”, che porta in centro storico aziende d’eccellenza, che offrono selezionati prodotti non facilmente reperibili in commercio.

Esposti nella caratteristiche pagode, con apertura dalle 9.30 alle 19.30, ci saranno prelibati formaggi d’eccellenza, sia freschi sia stagionati, con riconoscimenti DOP quali Castelmagno d’Alpeggio, Testun, la Paglierina, tome, pecorini e moltissimi altri formaggi di vacca, capra e pecora.

I buongustai saranno attirati dai saporiti salumi delle Langhe, il salame al Barolo e salame al tartufo bianco di Alba da abbinare ad ottimi vini rossi come il Barbera, il Grignolino ed il Dolcetto. Per i più golosi non mancherà un vasto assortimento di dolci tipici piemontesi, Cuneesi e Monregalesi, Amaretti, Baci di Dama e la famosa torta di nocciole piemontese. Invece, per chi predilige i prodotti salati, vasto assortimento di pane, dalle pagnotte alle noci e al pane con farina di kamut, focacce, pizze, pasta senza glutine, riso e farine. Gli amanti dei prodotti biologici troveranno deliziose confetture, miele e funghi secchi e freschi in stagione e le famose nocciole Piemonte IGP.