Torna sabato prossimo, 19 marzo, l’appuntamento con la rassegna “Leggiamoci: libri, vita e storie” in cui Elisa Guidelli (Eliselle) presenterà “Il collegio” (Einaudi Ragazzi, 2022), dialogando con Margherita Pennacchia.

Il collegio è un romanzo ambientato durante la Seconda guerra mondiale che affronta tematiche come le leggi razziali, la lotta delle donne, la Liberazione. Una storia di coraggio, amore, amicizia e Resistenza. Anna ha dodici anni e un carattere impetuoso. La sua numerosa famiglia è stata divisa dalla guerra, e quando i bombardamenti del 1944 colpiscono la sua casa deve spostarsi in un edificio per sfollati, il Vecchio Collegio, una villa ottocentesca ormai lontana dai fasti dell’epoca. Qui stringe amicizia con Gabriella, una bambina che dice di vedere le anime dei morti, e si scontra con Carlo, capo di una banda di ragazzini. Un giorno, Anna e Gabriella, spinte dalla curiosità, decidono di esplorare la soffitta del vecchio edificio. Dopo averne forzato la porta chiusa a chiave, scoprono che una famiglia ebrea si nasconde tra quelle stanze. Così, quando un reparto di SS irromperà nella cornice un tempo idilliaca del Collegio, Anna, per salvare i suoi nuovi amici, dovrà affrontare con coraggio e amore una sfida pericolosa.

Eliselle (Elisa Guidelli) nasce a Modena, è laureata in Storia Medievale, è romanziera, organizzatrice di eventi letterari e festival di libri per ragazzi. La sua più grande passione è la lettura, seguita da scrittura, cinema e serie tv. Ama i romanzi storici e tra gli altri, ha scritto “Il romanzo di Matilda”. Il suo sito personale è www.eliselle.com, dove ha raccolto tutto ciò che la riguarda: le sue partecipazioni in rete, i racconti, i romanzi, le antologie, i saggi, le interviste e le collaborazioni.

Gli incontri della rassegna si svolgeranno al secondo piano della Biblioteca “N. Cionini”.

Accesso gratuito con esibizione di green pass rafforzato, fino alla capienza consentita. Obbligo di indossare una mascherina FFP2 durante l’incontro. Prenotazione fortemente consigliata, via email o telefono: 0536/880813 – biblioteca@comune.sassuolo.mo.it