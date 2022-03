Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 35enne per il reato di rapina aggravata presso un supermercato ubicato in Via Nonantolana.

L’uomo, avvicinatosi alla cassa, aveva minacciato la cassiera impossessandosi del denaro presente nel cassetto del registratore, quantificato in 995 Euro, dandosi poi alla fuga inseguito dal personale dell’esercizio commerciale, che ha raggiunto il fuggitivo nella Via Albareto, per poi trattenerlo fino al sopraggiungere delle pattuglie dei Carabinieri.

L’intervento dell’Arma, allertata tramite la Centrale Operativa 112, ha così consentito di trarre in arresto l’autore del reato.

Il denaro sottratto dalla cassa è stato interamente recuperato e restituito al centro commerciale.

L’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale Sant’Anna di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.