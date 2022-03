Nell’ambito delle iniziative per la Festa della Donna del Comune di Sassuolo si è svolto presso l’Istituto Baggi il primo importante incontro “Ragazze Digitali” in collaborazione con l’associazione Ewmd. L’incontro si pone come obiettivo di informare e possibilmente motivare le studentesse alle scelte di percorsi tecnologici, matematici e scientifici.

L’acronimo STEM, dall’inglese science, technology, engineering and mathematics, è infatti un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche e i relativi corsi di studio ai quali va aggiunta per completezza ” Arte”, completando l’acronimo in Steam.

Dopo i saluti iniziali della dirigente docente referente, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione di Sassuolo, Alessandra Borghi, ha salutato e soprattutto sottolineato alle ragazze quanto sia importante credere nelle proprie possibilità e attitudini e non aver timore di seguire i propri obiettivi e i propri sogni per il futuro.

Le tre rappresentanti dell’associazione EWDM presenti hanno portato esempi di donne affermate in settori tecnologici, informatici e di ricerca anche presso le nostre migliori aziende.

E’ stata illustrata l’attività di Camp estivo che sarà attivata durante l’estate finalmente di nuovo in presenza, in collaborazione con Unimore.

Molto interessante a completamento della giornata il collegamento in diretta con la speaker Letizia Davoli Giornalista e Conduttrice di “C’è Spazio TV2000 e TG2000″ che ha interagito con le tante ragazze presenti.

L’assessore ricorda che Il secondo importante appuntamento con altre scuole superiori di

Sassuolo si terrà il 12 aprile presso l’aula Magna del Polo scolastico in Piazza Falcone e Borsellino.