La Commissione Sportiva ACI di Reggio Emilia, recentemente istituita dal

Consiglio Direttivo dell’ Automobile Club Reggio Emilia per l’incoraggiamento e la

promozione delle attività sportive automobilistiche, che sono finalità istituzionali

proprie dell’ACI, ha organizzato due incontri per le sere di lunedì 21 e martedì 22

marzo a partire dalle ore 20 presso il Tecnopolo, Capannone 19 Piazzale Europa 1

– Reggio Emilia.

La prima serata sarà dedicata all’aggiornamento tecnico-regolamentare: ai presenti

saranno illustrate le novità dei regolamenti tecnici e sportivi in vigore nella stagione

2022. L’incontro avrà come relatori Luciano Tedeschini (Delegato alla Sicurezza

AciSport) ed il Fiduciario Provinciale Aci Sport, nonché direttore di gara

internazionale, Simone Bettati. Nell’occasione verra’ presentata la Commissione

Sportiva e saranno illustrati i programmi sulla base dei quali si svilupperà l’attività di

quest’anno.

Il tema della seconda serata saranno le nozioni-base necessarie per affrontare un

rally: gli istruttori federali Piero Longhi e Lorenzo Granai ‘guideranno’ i partecipanti

attraverso un iter nel quale si parlerà, tra gli altri temi, delle traiettorie ideali, della

stesura delle note e della lettura dei radar. Per i licenziati ACI Sport e per tutti gli

appassionati di questo sport, sarà una preziosa occasione di confronto con i due

campioni del rallysmo nazionale.

Gli eventi saranno aperti a tutti, ma la priorità di prenotazione sarà garantita ai

licenziati reggiani. La capienza della sala sarà limitata ad un massimo di 50/60

persone a causa delle normative di sicurezza anti-Covid19.

Per eventuali informazioni e prenotazioni: email comm.sportiva@acire.i t o,

telefonicamente, al numero 0522/441612 – 14.