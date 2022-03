Ieri sera intorno alle 22:00, in piazza Zanti a Cavriago, un incendio ha interessato due autovetture. Secondo i Vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme, è presumibile che una delle due auto abbia preso fuoco per un guasto e le fiamme si siano propagate alla vettura attigua.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013