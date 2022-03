Unimore e ERT / Teatro Nazionale promuovono un ciclo di tre lezioni teatrali nel quale si alterneranno interventi attoriali a interventi di lezione. Continua con questa nuova iniziativa il percorso già sperimentato con Emilia Romagna Teatro Fondazione nell’ambito del progetto sulla Prima Guerra Mondiale “Carissimi Padri” e nell’ambito del Cinquantennale del Dipartimento di Economia Marco Biagi “EconoVie”.

Al centro delle lezioni spettacolo una riflessione sul mondo del lavoro, il cui testo deriva dall’attività di ricerca che coinvolge i docenti proponenti e nei quali si coinvolgeranno attivamente anche dottorandi e dottorande del dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione di Unimore che interagiranno con gli attori e le attrici scritturati da Emilia Romagna Teatro Fondazione.

“Credo che il teatro ci possa aiutare a entrare ancor più vividamente al centro del problema – commenta, con riferimento alla prima lezione teatrale, Tindara Addabbo, Delegata del Rettore per le pari opportunità – perché è un problema se ancora oggi possiamo dire di essere lontano dall’obiettivo della parità di genere nel lavoro. Ringrazio Emilia Romagna Teatro per avere colto insieme a noi questa sfida alternando le voci di Maria Vittoria Scarlattei e Simone Francia alla condivisione del lavoro di ricerca economica sulle diseguaglianze di genere nel lavoro”.

La prima lezione spettacolo “Che genere di lavoro? Lezione-spettacolo sulle disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro” si terrà domenica 20 marzo 2022 alle ore 18.00 al Teatro Fondazione Collegio San Carlo (via San Carlo, 5) a Modena con Simone Francia e Maria Vittoria Scarlattei e con docenti, dottorande e dottorandi del Corso di Dottorato Lavoro Sviluppo e Innovazione di Unimore.

Il secondo e terzo appuntamento sono in programma venerdì 8 aprile 2022 su “Quando la classe operaia ha sognato il paradiso? La sfida di raccontare oggi il lavoro” e martedì 26 aprile su “Migrazioni e lavoro”. Gli incontri si terranno alle ore 18.00 presso l’Auditorium Fondazione Marco Biagi (Largo Marco Biagi, 10) a Modena.

Tre incontri che, attraverso il coinvolgimento di docenti del Dipartimento di Economia Marco Biagi Tindara Addabbo, Andrea Giuntini, Alberto Rinaldi e Chiara Strozzi, di attori e attrici scritturati da ERT / Teatro Nazionale, verranno proposti a studenti, studentesse e alla cittadinanza, per poi essere inseriti in un programma di interventi negli Istituti Superiori alternando alle performance teatrali attività di gioco, cortometraggi e lezioni frontali. Saranno coinvolti nella scelta dei testi e nell’organizzazione anche dottorandi e dottorande del dottorato Lavoro, Sviluppo e Innovazione e laureandi e laureande del Corso di Studio in Relazioni di lavoro.

Il primo appuntamento si inserisce all’interno delle attività dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Modena per ricordare la festa della Donna.

L’Ingresso agli spettacoli è libero, ma è consigliata la prenotazione.

Sarà possibile prenotare Che genere di lavoro? da giovedì 10 marzo 2022 presso la biglietteria del Teatro Storchi. Orari di apertura al pubblico: dal martedì al sabato dalle 10 alle 14; martedì e sabato pomeriggio anche dalle 16.30 alle 19. Telefono: 059/2136021 // biglietteria@emiliaromagnateatro.com.

Le modalità di prenotazione per le lezioni spettacolo dell’8 e 26 aprile saranno disponibili a partire dal 24 marzo sul sito di Unimore (www.unimore.it)