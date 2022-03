Nuovo appuntamento a SpazioF con l’imprenditoria sociale e con le opportunità offerte dal bando Make Your Impact in scadenza il prossimo 28 Marzo. In queste settimane si ripercorrono le storie di successo dell’edizione 2019 del bando che anche quest’anno mette a disposizione premi fino a 30mila euro e la possibilità di accedere a finanziamenti fino a 150mila euro per progetti ad impatto sociale.

Giovedì 17 marzo alle ore 16, tocca a “Modna”, il progetto della Casa della Gioia e del Sole rivolto agli anziani affetti da demenza, vincitore del bando Make Your Impact nel 2019. Una struttura spaziosa e accogliente che ha permesso di ospitare, grazie all’ottimizzazione degli spazi, un numero sempre maggiore di ospiti in un ambiente familiare e stimolante. Sei piani che comprendono, oltre al salone polivalente, la sala da pranzo, le camere, gli uffici e la palestra, anche gli spazi per la lettura ed il bricolage. I 10mila euro del premio assegnato dal bando Make Your Impact hanno permesso inoltre l’acquisto di strumenti fondamentali per le persone affette da demenza: un videoproiettore su schermo 3×3 metri, una webcam, apparecchiature per la diffusione acustica e microfoni che permettano ai familiari di interagire con gli ospiti a distanza con una semplice videochiamata.

Il bando Make Your Impact nasce dalla volontà di Fondazione di Modena e UniCredit, ed è attuato grazie ad una qualificata rete di partner nazionali e locali. L’iniziativa punta ad essere di esempio e stimolo per imprese e cooperative sociali che abbiano desiderio di realizzare progetti innovativi che concorrano anche al raggiungimento di alcune delle missioni individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, target ideale del Bando Make Your Impact. Per presentare le candidature c’è tempo fino al 28 marzo tramite la piattaforma makeyourimpact.apply-idea360.com, oppure direttamente dal sito di Fondazione di Modena.