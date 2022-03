Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha pubblicato le selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo pieno e determinato, da parte del Comune di Castellarano, di 3 istruttori direttivi (categoria D) ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, relativo agli incarichi di alta specializzazione. Si tratta di 2 istruttori direttivi tecnici da assegnatore al Servizio Lavori pubblici (uno dei quali per il Pnrr) ed 1 istruttore direttivo amministrativo invece per il Servizio Urbanistica, edilizia privata e ambiente, Suap e commercio. La durata dei 3 incarichi è prevista indicativamente da aprile 2022 fino al termine del mandato del sindaco, presumibilmente ottobre 2026.

Tra i requisiti richiesti – che possono essere consultati nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell’Unione Tresinaro Secchia – l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto per i due incarichi ai Lavori pubblici, la laurea in giurisprudenza per l’istruttore direttivo amministrativo. Il trattamento economico previsto è quello della posizione economica D1, a cui potrà essere aggiunta un’indennità ad personam tra i 18 e i 20.000 euro.

Le domande, in carta libera e in conformità al fac-simile allegato al bando, vanno presentate entro le 13 di mercoledì 30 marzo direttamente all’Ufficio protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia presso il Comune di Scandiano (corso Vallisneri 6, 42019 Scandiano) oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite fax al numero 0522.1753059 o ancora tramite posta elettronica certificata all’indirizzo unione@pec.tresinarosecchia.it (le domande saranno accettate solo se provenienti da una casella di posta elettronica certificata).

L’assunzione verrà effettuata dopo i colloqui effettuati dal sindaco di Castellarano con la rosa ristretta di candidati che verrà formata dopo la valutazione dei curricula inviati.