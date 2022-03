La comunità di Vezzano sul Crostolo si mobilita in aiuto dei profughi ucraini che arriveranno sul territorio. Fino al 31 marzo sono stati organizzati due punti di raccolta in cui i cittadini potranno portare cibi a lunga conservazione (pasta, biscotti, zucchero, sale, olio, latte, cibi in scatola), prodotti per l’igiene della casa e della persona (detersivi, sapone, dentifricio), prodotti per bambini (omogeneizzati, pannolini, latte per la prima infanzia), giocattoli e materiale scolastico. Al momento non si raccolgono capi di abbigliamento, panni e lenzuola.

I punti di raccolta sono la casa di riposo “Le Esperidi” in via Caduti della Bettola, 69 a La Vecchia (dal lunedì al sabato – dalle 9.30 alle 12) e il Centro Sociale “I Giardini”, in piazza della Vittoria, 17 a Vezzano sul Crostolo (tutti i giorni dalle 14 alle 18.30).

Per informazioni telefonare al Comune di Vezzano sul Crostolo ai numeri 0522.601911 e 0522.601933.

L’iniziativa è organizzata da Rsa “Le Esperidi”, Centro Sociale “I Giardini”, Caritas interparrocchiale per le Unità pastorali 41 e 42, con il sostegno e il coordinamento del Comune.