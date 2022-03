Grazie a inserzioni online su siti di annunci, proponeva la vendita di sacchi di pellet e, quando sulla carta prepagata giungevano i soldi della compravendita e l’acquirente lamentava il ritardo nell’invio, l’astuto truffatore inizialmente tergiversava prendendo tempo, poi spariva nel nulla. Un 40enne residente nella provincia di Caserta, identificato grazie alle indagini telematiche dei carabinieri della stazione di Fabbrico, è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia quale presunto autore del reato di truffa.

La vittima, una 33enne abitante nel reggiano, ha risposto ad un annuncio su un sito online trattante la vendita di sacchi di pellet. Dopo aver concordato modalità di pagamento e spedizione dei sacchi acquistati, provvedeva al pagamento versando al venditore 260 euro. Con il passare del tempo non vedendosi recapitarsi i sacchi di pellet acquistati e non riuscendo più a contattare il venditore, si è presentata ai carabinieri della stazione di fabbrico formalizzando la denuncia. A seguito delle loro indagini, i militari reggiani catalizzavano le attenzioni investigative sull’odierno indagato nei cui confronti venivano acquisiti una serie di elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di truffa per la cui ipotesi veniva quindi denunciato.