La comunità di Prignano piange la prematura scomparsa, a soli 58 anni, di Dante Macchioni, capogruppo di maggioranza in consiglio comunale per la lista “Futuro per Prignano” nell’attuale consigliatura e per diversi anni presidente della sezione prignanese dell’Anpi (associazione nazionale partigiani d’Italia).

“Abbiamo tutti appreso con grande dolore dell’improvvisa scomparsa di Dante – commenta il sindaco Mauro Fantini – avvenuta sabato sera, quando si stava recando ad assistere l’anziana madre. Personalmente perdo un amico sincero, e tutta la nostra comunità perde una persona perbene, onesta, stimata e ben voluta, da sempre animata da una grande passione civile, come testimoniano la sua militanza nell’Anpi e nella politica locale. Alla moglie Tilde e ai suoi due figli, unitamente a tutti i familiari, esprimo a nome della comunità e a titolo personale le più sentite condoglianze e la più grande vicinanza”.

Anche tutto il consiglio comunale, maggioranza e minoranza, esprime le più sentite condoglianze ai familiari.

L’attuale presidente dell’Anpi di Prignano, Walter Telleri, aggiunge: “Dante è stato presidente dell’Anpi fino all’autunno scorso. Con lui se ne va un amico e una persona che ha fatto tanto per il proprio paese e per la sezione locale della nostra associazione. Ricordo ad esempio il suo lavoro nelle scuole per lo studio della figura di Franco Cesana, così come la sua determinazione per ricordare, ogni 10 aprile, la figura di Mario Allegretti. Per tutta la nostra comunità, la sua scomparsa è una perdita grave”.

Anche Alberto Fognani, collega di lavoro di Dante, piange l’amico scomparso. “Dante – dice – era un progettista e disegnatore meccanico per il Gruppo Sacmi. Assieme a lui lavoravamo insieme da tempo; era un vero amico e la sua scomparsa è una perdita grave. Anch’io esprimo le più sentite condoglianze a tutti i familiari”.

I funerali di Dante Macchioni avranno luogo mercoledì 16 marzo alle 11 presso la Funeral Home di Modena.