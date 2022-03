Due incontri rivolti alla cittadinanza, domani martedì 15 marzo e sabato 19 marzo, riguardanti le principali novità del “porta a porta”. Il nuovo servizio di raccolta rifiuti domiciliare entrerà in vigore, su tutto il territorio di Campogalliano, nel mese di aprile. I due incontri sono organizzati dall’amministrazione comunale e AIMAG, che da gennaio 2022 detiene la gestione operativa del servizio.

Queste assemblee pubbliche costituiscono la parte culminante del percorso di comunicazione pianificato e coordinato dai due enti. Da gennaio, infatti, tutor ambientali e tecnici di AIMAG hanno visitato case e aziende del territorio per introdurre le nuove procedure di conferimento rifiuti. Nel mese di febbraio il format “Voce ConGiunta”, spazio di comunicazione tra la Giunta comunale e cittadini, aveva ospitato una diretta con i vertici di AIMAG, dando risposte alle principali domande dei campogallianesi.

Le due assemblee in programma saranno ospitate all’interno della sala comunale La Montagnola in via Giuseppe Garibaldi 57. L’incontro di domani è in programma alle ore 21, quello di sabato alle ore 10.