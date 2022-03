È sempre lodevole quando un imprenditore si fa carico di abbellire un angolo di città; perciò, come Circolo “Fratelli d’Italia” di Sassuolo, ringraziamo chi ha contribuito con l’aiuola all’ingresso di Piazza Grande, all’intersezione tra via Pia e via San Giorgio. Tuttavia, l’amministrazione dovrebbe mantenere la prerogativa della decisione in merito al progetto da adottare, affinché non sia solo bello, ma anche consono all’intervento.

A nostro parere l’ingresso nella piazza, rinnovata dopo mesi di attese e ritardi, meritava qualcosa di diverso di un’aiuola in erba finta che fa da cornice ad una scultura su cui campeggia il nome dello sponsor: in questo modo, infatti, non si celebra l’arrivo nel cuore della città, bensì allo studio dentistico che sta a fianco dell’aiuola stessa.

Forse era il caso di lanciare un concorso di idee con l’obiettivo di valorizzare la scultura precedente, anche se non particolarmente amata, ma che nemmeno meritava di finire dispersa in qualche magazzino comunale. Inoltre, non vorremmo che un’iniziativa, di per sé valida, finisse come quando si permise ad un ristoratore di utilizzare il simbolo del comune quale effige del proprio locale, lasciando perciò ad un singolo ciò che doveva rappresentare la collettività.

Il Circolo “Fratelli d’Italia” di Sassuolo è amareggiato per queste decisioni: ancora una volta si è persa l’occasione di fare delle buone prassi un esempio di buona amministrazione.