Il grande Eros Pagni sarà in scena nel ruolo di ‘Enrico IV’ di Luigi Pirandello al Teatro Duse di Bologna dal 18 al 20 marzo (venerdì e sabato ore 21, domenica alle 16). Celebre la trama dello spettacolo, adattato e diretto da Luca De Fusco: un uomo caduto da cavallo durante una festa in maschera, si risveglia convinto di essere Enrico IV, il personaggio storico che stava interpretando. La storia è, in realtà, una grande metafora incentrata sul tema della follia, ma anche sulla finzione e sul teatro stesso.

Il protagonista, di cui non conosciamo neppure il vero nome, si radica a tal punto nel suo personaggio da non volerne più uscire neppure quando, di colpo, rinsavisce. L’arrivo dei vecchi compagni che avevano preso parte alla fatale mascherata fa esplodere tutte le contraddizioni di questa incredibile figura che, da anni, vive chiuso in un castello fuori dal tempo.

Biglietti: da 18,00 a 29,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it Vivaticket