Aveva terminato le operazioni di abbruciamento di residui vegetali in un campo di proprietà, dove aveva accumulato il materiale vegetale di risulta dandogli fuoco. Purtroppo l’80enne reggiano ha depositato al suolo le ceneri derivanti dall’abbruciamento controllato dei residui vegetali che probabilmente essendo ancora attive hanno innescato un incendio le cui fiamme si propagavano attraverso la vegetazione secca sino a raggiungere una zona boscata situata a monte del terreno che veniva percorsa dal fuoco in modo radente. L’incendio, conseguentemente sviluppatosi per cause di origini colpose, interessava complessivamente un’area di circa 10.000 mq in parte occupata da bosco con prevalenza di specie quercine e caprino nero.

Con i mezzi di soccorso, inviati dal 115 per lo spegnimento delle fiamme, sopraggiungeva anche una pattuglia della stazione carabinieri forestali di Carpineti allertata dal sistema di soccorso attivatosi subito dopo l’allarme, che svolgeva i primi accertamenti. Dopo opportune verifiche veniva identificato l’80enne quale presunto responsabile dell’incendio sviluppatosi. Lo stesso, dopo le formalità di rito, veniva quindi deferito alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per il reato di incendio boschivo di origine colposa.