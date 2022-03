Ieri la Polizia ha tratto in arresto un italiano, con diversi precedenti, per furto aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella tarda notte di venerdì infatti la polizia veniva allertata per un furto presso un esercizio commerciale in via Emilia Ospizio e di furto in atto presso un ristorante distante poche centinaia di metri dal primo. Gli uomini delle Volanti giunte sul posto udivano rumori sospetti provenire dalla prospicente via Curie, dove effettivamente al civico 1, presso un altro esercizio commerciale notavano come anche quella porta d’ingresso fosse stata danneggiata.

All’interno del negozio gli agenti trovavano un uomo immediatamente bloccato nonostante la resistenza posta in essere per cercare di fuggire.

Il presunto responsabile, pluripregiudicato per reati specifici, è stato accompagnato presso la locale Questura per gli accertamenti del caso.

In particolare sulla bicicletta in uso al fermato, sono stati rinvenuti e riconosciuti dal legittimo proprietario, i trasformatori di alcune bilance elettroniche sottratte poco prima dall’esercizio commerciale oggetto di primo sopralluogo.

Terminati gli accertamenti del caso, il soggetto è stato arrestato per il reato di furto aggravato continuato e resistenza a Pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato oggi i sede di udienza e all’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.