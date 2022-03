Inizialmente sereno o poco nuvoloso, con graduale aumento della nuvolosità soprattutto sul settore centro-occidentale, dove in serata sui rilievi non si escludono deboli precipitazioni. Temperature minime in diminuzione, comprese tra 1 e -2 gradi e punte localmente inferiori in aperta campagna; massime in lieve aumento, comprese tra 13 e 15 gradi. Venti deboli variabili. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo nelle ore pomeridiane e serali.

(Arpae)