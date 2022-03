E’ stato inaugurato ufficialmente, nel tardo pomeriggio di venerdì 11 marzo, alla presenza della sindaca Emilia Muratori e dell’assessora alla Scuola Daniela Fatatis il nuovo Auditorium al servizio degli alunni delle scuole medie L.A. Muratori di Vignola, ma che ben presto potrà essere utilizzato anche in orario extrascolastico. Si tratta di un’opera voluta dall’Amministrazione comunale di Vignola che è costata 50mila euro, un progetto finanziato con il contributo per l’adeguamento e messa in sicurezza delle scuole.

“E’ un intervento che docenti e alunni aspettavano da molto tempo – conferma l’assessora Fatatis – Un progetto che era nel cassetto della Scuola e del Comune già da molti anni. Certamente l’emergenza sanitaria, che ha visto cambiare le necessità della scuola, si è rivelata di forte stimolo per riprendere in mano l’idea di trasformare un’aula magna in un Auditorium. Con la riorganizzazione delle classi, infatti, che sono state spostate anche nei laboratori attigui all’Auditorium, si è reso sempre più necessario un intervento di insonorizzazione affinché le attività delle diverse classi non si arrecassero disturbo a vicenda”.

Ora che i lavori sono terminati, si pensa anche ad un uso extrascolastico “Stiamo lavorando di concerto con la Scuola e le associazioni musicali del territorio – conclude Daniela Fatatis – affinché l’Auditorium possa essere usato in orario extrascolastico anche per le prove di attività musicali. E questo potrebbe già essere dall’ inizio del prossimo anno scolastico, a settembre. Con le associazioni musicali stiamo, inoltre, ragionando dell’ipotesi di un orientamento alle attività musicali anche dopo la terza media, per non disperdere tutta la passione e il talento che i nostri ragazzi mettono in campo nei tre anni di scuola media, non solo nella sezione musicale. Venerdì sera, infatti, si sono esibiti non solo gli alunni di prima, seconda e terza della sezione musicale, ma anche gli studenti dei corsi standard che partecipano al progetto “A tutt’orchestra “.