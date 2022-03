La scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, due persone vestite di scuro e completamente travisate, utilizzando mazza e piccone hanno tentato di forzare il dispositivo ATM della filiale di Vignola della Banca Sella. Anche in questo caso – come già avvenuto la notte precedente per la filiale di Sassuolo – gli avanzati sistemi tecnologici di allarme e di videoripresa istallati in tutte le filiali dell’istituto, attivi hx24, hanno rilevato immediatamente l’anomalia, consentendo di attivare in tempo i sistemi di protezione e allarme e di allertare direttamente la Centrale Operativa dei Carabinieri.

La collaborazione dell’Arma con la Sicurezza dell’Istituto bancario ha consentito alle pattuglie di giungere sul posto in brevissimo tempo, guadagnando minuti preziosi e, anche in questo caso, analogamente a quanto accaduto a Sassuolo, costringendo i malintenzionati alla fuga. L’attività dell’Arma si rivolge anche a tutti gli altri Istituti bancari di Modena e provincia, ove sono state disposte mirate vigilanze.