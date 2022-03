Nella tarda mattinata di ieri, su segnalazione della Sala Operativa, una pattuglia della Squadra Volanti di Reggio Emilia è intervenuta presso il centro commerciale Quinzio su segnalazione di una rapina alle poste.

Sul posto, la dipendente dell’ufficio postale riferiva che poco prima un soggetto indossante un berretto, degli occhiali da sole e una mascherina chirurgica, aveva tentato una rapina ai suoi danni: brandendo un coltello le aveva intimato di consegnargli i soldi. Alla richiesta di aiuto agli altri colleghi, l’uomo si dava alla fuga a bordo di un’autovettura. Gli agenti visionavano le immagini del sistema di sorveglianza dell’esercizio.

Si riusciva pertanto ad individuare l’uomo che corrispondeva alle descrizioni fornite dalla vittima. In particolare, si vedeva l’uomo entrare nella galleria del centro commerciale e dirigersi alla farmacia dove acquistava una mascherina chirurgica che poi avrebbe indossato e utilizzato per celare il suo volto durante l’azione.

Veniva quindi diramata la descrizione del presunto autore alle altre pattuglie impegnate nel controllo del territorio. Ed in effetti, un’altra pattuglia ricollegava la descrizione ad un soggetto che poco prima aveva identificato a bordo di un’autovettura sottoposta ad ordinario controllo. Gli agenti si ponevano quindi alla ricerca del veicolo, ricerche che davano esito positivo. L’autovettura veniva individuata in via Gattalupa.

A bordo gli stessi soggetti in precedenza controllati, sottoposti questa volta a perquisizione personale. Il passeggero dell’auto, di nazionalità italiana, corrispondente alle descrizioni fornite dai testimoni del fatto criminoso alle Poste, veniva trovato in possesso di un coltello e degli occhiali presumibilmente utilizzati per camuffarsi durante la rapina. Entrambi i soggetti venivano pertanto accompagnati presso la locale Questura per gli accertamenti di rito. Lo stesso passeggero del veicolo veniva, inoltre, riconosciuto anche da alcuni testimoni presenti al momento del fatto. Al termine degli accertamenti, in tarda serata, l’uomo veniva tratta in arresto per tentata rapina aggravata.