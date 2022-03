“Stiamo vivendo un momento difficile: per la guerra in Ucraina, per tutte le vittime del conflitto e per le ricadute che questo avrà sulla economia del distretto, su quelle delle famiglie e su tutti noi” – dichiarano Nicoletta Bagni, Coordinatrice segreteria PD Sassuolo e Nadia Camellini, Presidente direzione PD Sassuolo – Per riflettere e discuterne insieme, il circolo PD di Sassuolo ha indetto con urgenza l’assemblea degli iscritti per la giornata di sabato 12 marzo 2022″.

L’incontro è aperto anche ai simpatizzanti e si terrà presso la Sala Falcone Borsellino al circolo Albero d’Oro di Sassuolo in via Refice 23.