Il Comune di Sant’Ilario d’Enza insieme alle associazioni del territorio si è da subito attivato per l’emergenza della guerra in Ucraina e l’accoglienza delle persone in fuga che stanno arrivando da qualche giorno.

Come primo contatto le persone devono andare in Comune per segnalare la propria presenza (a Civico-Sportello Polifunzionale al Cittadino, al piano terra della sede municipale di via Roma 84). Lì ricevono le prime informazioni e i contatti dell’AUSL.

E’ stato poi istituito un Gruppo di Volontari “Emergenza Ucraina S.Ilario” che al lunedì, mercoledì, sabato (ore 9-12,30) sempre nella sede del Comune (via Roma 84, piano terra) riceve le persone per informazioni su alloggi, richieste di vestiario o altri oggetti utili, bisogni vari.

Due i centri di raccolta per i beni di prima necessità: a S.Ilario al Parco San Rocco (sabato e domenica dalle 9,30 alle 12,30); a Calerno al Circolo Arci in piazza Di Vittorio sabato 12, 19, 26 marzo ore 9,30-11,30).

“Al momento la necessità più pressante è il reperimento di alloggi – spiega il sindaco Carlo Perucchetti – Rivolgiamo un appello ai nostri cittadini: chiunque fosse disponibile a mettere a disposizione una soluzione abitativa temporanea può contattare il Gruppo di Volontari al numero 348.4910988. E’ importante aiutare le persone in questo difficile momento”.

Il Comune segnala alla cittadinanza che, in questa prima fase emergenziale, Avis S.Ilario ha attivato una raccolta fondi per l’accoglienza e le esigenze delle persone sul nostro territorio. I bonifici (causale “Emergenza Ucraina”) vanno effettuati sul conto IT 93 V 02008 66501 000100239822 di UNICREDIT – Agenzia di Sant’Ilario d’Enza intestato a Avis Comunale Sant’Ilario d’Enza ODV. Il Benefattore deve riportare: Cognome, Nome, indirizzo. Per i donatori sono previste agevolazioni fiscali (persone fisiche: detrazione fiscale IRPEF pari al 35% dell’importo; per imprese: deduzione dal reddito complessivo netto, nel limite del 10% del reddito dichiarato).