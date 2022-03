Domenica 13 marzo 2022, alle ore 17, nell’ambito del Tè delle Cinque, il Circolo Nuraghe di Fiorano Modenese ospita presso la sede in Villa Cuoghi, lo spettacolo ‘Mistero buffo’ di Dario Fo e Franca Rame, rivisitato al femminile e interpretato da Elisa Pistis, con il sostegno di Sardegna Teatro, il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione Fo Rame. L’ingresso è gratuito, obbligo di supergreenpass, per un massimo di 50 spettatori.

Con Mistero Buffo, partendo dall’esigenza di condividere una riflessione attuale su alcune dinamiche che ancora oggi caratterizzano la nostra società, Elisa Pistis cerca di capire come la questione del potere, dell’arroganza, dell’ingiustizia sociale, tutt’altro che risolta e appartenente al passato, ancora oggi possa risuonare attraverso un materiale scritto alla fine degli anni Sessanta e attraverso delle storie che sono alla base della nostra cultura, e non solo, da secoli.

Elisa Pistis è un’attrice e un’autrice sarda. Tra il 2016 e il 2018 lavora con Marco Baliani per il progetto Human, spettacolo con Lella Costa, che sarà in tournée in tutta Italia per due stagioni. Collabora continuativamente come attrice e autrice per diverse realtà teatrali, tra cui le produzioni di Sardegna Teatro, che la produce, nel 2019, come drammaturgia con il suo testo: “Ai miei tempi”. Ha lavorato come attrice in alcuni cortometraggi e lungometraggi; è interprete, doppiatrice e autrice per la RAI e collabora con case editrici per la registrazione di audiolibri.

Nell’occasione sarà inaugurata la mostra fotografia No Photo Reposare, con opere che hanno partecipato alla terza edizione del concorso fotografico organizzato dal Coordinamento Giovani della Fasi, Federazione delle Associazioni sarde in Italia. Sarà poi visitabile in settimana su richiesta telefonando al n. 333.31.45.324, sabato 19 e domenica 20 marzo dalle ore 15 alle ore 17. E’ uno strumento di racconto e conoscenza del territorio e delle culture attraverso il linguaggio universale della fotografia e dei video, per stimolare le nuove generazioni sui temi del turismo culturale e della sua destagionalizzazione.

Info: cnuraghe@libero.it