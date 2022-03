L’amministrazione comunale ha deciso infatti di triplicare gli appuntamenti dedicati alle donazioni, in accordo con il Gruppo comunale di volontari di Protezione Civile. Primo appuntamento sabato 12 marzo, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15.30 alle 18.30, presso la sede dei volontari in via Madonna. Saranno accettati esclusivamente alimenti a lunga conservazione. Le altre giornate di raccolta sono in programma sabato 12 e 26 marzo con le stesse modalità.



