Domenica 13 marzo 2022 alle ore 17:30 andrà in scena “Racconti di un giovane medico” di Michail Bulgakov presso il Pala AVF in Piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese, eseguito dal Border Trio. L’evento è organizzato da AVF (Ass. Volontari Fiorano) in collaborazione con il Circolo Culturale Artemisia e l’Associazione Star Bene.

Si tratta di un recital di racconti che hanno come protagonista un neolaureato in medicina, messo a capo di un piccolo ospedale di campagna, dove è tenuto ad affrontare per la prima volta le responsabilità, i rischi ed i disagi della professione medica. Faustino Stigliani voce narrante, Maurizio Casini testi e voce narrante, Claudio Ughetti fisarmonica.

A seguire è previsto un aperitivo. Ingresso gratuito con green pass rafforzato e mascherina FFP2.