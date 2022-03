Furto nella giornata di ieri in Via Cecati a Reggio Emilia. Sul posto la polizia alla quale, il titolare di una ditta del posto riferiva che, nella notte, ignoti avevano asportato dall’interno del capannone di sua proprietà, merce per un valore pari a 40.000 euro. In particolare risultavano sottratti un furgone Peugeot Boxer e diverse caldaie e attrezzi da lavoro.

Gli agenti hanno così diramato la targa del veicolo sottratto, segnalazione che ha trovato riscontro nel pomeriggio quando una volante ha rintracciato nei pressi di via Monsignor Cocconcelli in direzione via Bocconi, un furgoncino che rispecchiava le descrizioni del mezzo rubato.

Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era in effetti proprio quello oggetto di furto denunciato nelle ore precedenti.

Al suo interno anche il materiale riconducibile alla merce in precedenza segnalata come rubata.

Il conducente del mezzo è stato così condotto presso i locali della locale Questura per una compiuta identificazione e al termine degli accertamenti deferito all’Autorità Giudiziaria quale presunto autore del reato di ricettazione.

Il furgone e la merce all’interno rinvenuta sono stati restituiti al legittimo proprietario.