La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si prepara ad accogliere il nuovo pastore, l’Arcivescovo Giacomo Morandi. Il Vicario Generale monsignor Alberto Nicelli convoca tutta la Comunità diocesana domenica 13 marzo alle ore 16.30 nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Reggio Emilia per la solenne Concelebrazione eucaristica che costituisce il momento culminante per l’inizio del ministero pastorale del nuovo Vescovo.

La giornata sarà scandita da vari momenti: in mattinata, giungendo da Modena, monsignor Morandi incontrerà la comunità di Rubiera, visiterà la Casa Circondariale e la Casa della Carità di San Giuseppe a Reggio Emilia, il Monastero delle Serve di Maria in Montecchio e sempre a Montecchio pranzerà con i sacerdoti ospiti della Casa del Clero. Nel pomeriggio l’Arcivescovo si recherà alla Basilica della Ghiara a Reggio Emilia, dove incontrerà i giovani. Dopo la preghiera di affidamento alla Beata Vergine, raggiungerà piazza Prampolini; qui riceverà il saluto delle autorità civili e militari prima di entrare nella Cattedrale per la solenne Concelebrazione eucaristica.

L’arrivo di monsignor Giacomo Morandi in piazza sarà annunciato dal suono delle campane ad opera dei membri dell’Associazione Campanari Reggiani; inoltre, ad accompagnare il momento del saluto alle autorità civili e militari sarà presente il gruppo degli Ottoni dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Peri-Merulo, composto da Giacomo Fiorio, Gabriele Andreoli, Sara Benassi, Daniele Nardi e Gianluigi Paganelli.

A concelebrare la santa Eucarestia, oltre al clero reggiano-guastallese con il vescovo emerito Adriano Caprioli, a monsignor Nicelli e a sacerdoti dell’Arcidiocesi modenese, è attesa una ventina di vescovi, comprendendo i cardinali Camillo Ruini e Luis Francisco Ladaria Ferrer, gesuita, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Hanno finora confermato la presenza a Reggio Emilia diversi vescovi e arcivescovi della nostra regione ecclesiastica: il Metropolita Erio Castellucci (Modena-Nonantola e Carpi), Lorenzo Ghizzoni (Ravenna-Cervia), Gian Carlo Perego (Ferrara-Comacchio), Enrico Solmi (Parma), Adriano Cevolotto (Piacenza-Bobbio), Giovanni Mosciatti (Imola), Livio Corazza (Forlì-Bertinoro) e Francesco Lambiasi (Rimini). Ancora, ci saranno i vescovi Daniele Gianotti (Crema), Gian Marco Busca (Mantova), Mauro Parmeggiani (Tivoli e Palestrina) e Simon Kulli (Sapë in Albania) e i vescovi emeriti Luciano Monari (Brescia), Lino Pizzi (Forlì-Bertinoro) e Paolo Rabitti (Ferrara-Comacchio).

L’accesso dei fedeli a piazza Prampolini e alla Cattedrale sarà consentito dalle ore 15. Per favorire la partecipazione saranno disponibili numerosi posti a sedere anche in piazza con l’ausilio di un maxischermo; in caso di cattivo tempo, sarà posizionato un maxischermo nella Basilica di San Prospero. La celebrazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, con utilizzo della mascherina (raccomandata FFP2), distanziamento, igienizzazione delle mani.

Il Centro Diocesano Comunicazioni Sociali trasmetterà l’evento in diretta streaming sul canale YouTube La Libertà Tv a partire dalle ore 15 e renderà disponibile la trasmissione alle emittenti televisive (Telereggio sul canale 13 e Teletricolore sui canali 99 e 97).