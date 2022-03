Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Sezione regionale Emilia-Romagna dell’Albo nazionale Gestori Ambientali e con il supporto tecnico di Ecocerved, promuovono due giornate di approfondimento in tema di sottoprodotti.

Il primo approfondimento è in programma venerdì 11 marzo (ore 9.30-12.30) sul tema “Individuare, gestire e valorizzare i sottoprodotti: benefici per l’ambiente e opportunità per le imprese”.

I residui di un processo produttivo possono essere considerati sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, pur non essendo l’obiettivo primario del ciclo produttivo, tali residui possono essere riutilizzati nello stesso o in un successivo processo dal produttore medesimo o da parte di terzi.

L’obiettivo della giornata formativa è di fornire un quadro della disciplina per aiutare le imprese ad individuare le concrete possibilità di utilizzo degli scarti di produzione e cogliere le opportunità che ne derivano in ottica di economia circolare.

Relatori: Laura Bertella Unioncamere Emilia-Romagna, Manuela Masotti- Ecocerved, Elena Bosi – Regione Emilia-Romagna

Il legislatore, con il Decreto Ministeriale n. 264/16, non ha previsto strumenti probatori “necessari” per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di “sottoprodotto”. Il produttore del sottoprodotto ha la facoltà di scegliere autonomamente gli strumenti di prova.

Nel corso della giornata saranno analizzati gli strumenti (es. la scheda tecnica e l’elenco dei sottoprodotti) messi a disposizione degli operatori per sostenere l’onere della prova e aiutare gli organi di controllo nella verifica della sussistenza delle condizioni normative previste di cui all’art. 184 bis del D.lgs. 152/06.

L’evento è dedicato a responsabili ambiente di enti e imprese produttori di residui di produzione, consulenti, professionisti e associazioni di categoria.

L’iscrizione al webinar è gratuita e deve essere effettuata dal sito di Unioncamere regionale (www.ucer.camcom.it).

Per informazioni, tel. 051 6377034 e-mail:valentina.patano@rer.camcom.it

PROGRAMMA

INTRODUZIONE

Laura Bertella- responsabile Area Promozione Impresa Unioncamere Emilia-Romagna

SOTTOPRODOTTI (DM 264/2016)

Manuela Masotti- esperta ambientale Ecocerved

Elementi Caratterizzanti:

Schede tecniche

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

Iscrizione al registro sottoprodotti elencosottoprodotti.it

Esperienze e testimonianze

ESEMPI APPLICATIVI IN EMILIA-ROMAGNA

Elena Bosi – funzionario Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali Regione Emilia-Romagna

Iscrizioni

La capienza massima per ciascun webinar è di 500 partecipanti.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo consentito. Sarà data priorità alle imprese emiliano-romagnole

Per iscriversi compilare il modulo online

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_UJRmDuolRYSrslYnffGfzA