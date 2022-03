Comincia con un anticipo a tinte reggiane il week end della Pallacanestro Scandiano. L’Emil Gas, infatti, va a caccia del riscatto dopo lo stop interno con Casalecchio giocando ad Albinea alle 21,15 (venerdì 11) contro una Rebasket in gran forma: i padroni di casa, infatti, sono la squadra del momento con quattro vittorie consecutive alle spalle e non hanno certo intenzione di fermarsi. Astolfi e compagni, tuttavia, hanno bisogno di punti per ripartire e non molleranno certamente la presa. Dirigono l’incontro Caravita ed Ercolini di Ferrara, all’andata il derby fu a tinte biancoblu dopo 40’ equilibrati col punteggio di 67-63.

La Serie B femminile, invece, punta a mantenere aperta la propria striscia positiva dopo i due successi consecutivi rimediati con Happy Basket Rimini e Libertas Rosa Forlì. Nella terza giornata di ritorno della Poule Playoff, la squadra di coach Piatti riceve al PalaRegnani (venerdì 11, ore 21,15) le marchigiane del Basket 2000 Senigallia, con cui dividono il secondo posto della graduatoria insieme a Puianello. Gli arbitri sono Femminella e Maffezzoli di Reggio Emilia.