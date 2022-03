Venerdì 11 marzo le iniziative prendono il via alle ore 11 in piazza Grande con il flash mob per la pace organizzato dall’Istituto Comprensivo 9. Partecipano la scuola primaria Cittadella, rappresentanze della secondaria San Carlo, della primaria Pascoli, delle scuole d’infanzia San Paolo e Cittadella. Gli alunni attraverseranno via Emilia con una grande bandiera colorata; una volta in piazza, sono previste letture e un grande girotondo intonando cori e canzoni perché arrivi forte e chiaro un messaggio di pace. Sarà presente l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi che parteciperà anche alla seconda iniziativa della giornata.

Alle 12 si svolge infatti “Un abbraccio per la Pace”, iniziativa dell’Istituto Comprensivo 8 all’interno del percorso di riflessione sulla Pace e sulla Costituzione che è parte del curricolo di Educazione civica della scuola. Gli alunni percorreranno un itinerario circolare per simboleggiare un abbraccio ideale con il popolo ucraino. Il corteo muoverà dalle scuole Paoli e percorrerà i viali che circondano la città (Caduti in Guerra, Martiri della libertà, delle Rimembranze, Vittorio Veneto, via Berengario, viale Monte Kosica, viale Crispi, viale Caduti in Guerra, via Lodovico Ricci) per ritornare al civico 81 di viale Reiter. L’iniziativa nasce dal sentire comune della comunità scolastica che sente la necessità di esprimere il rifiuto di tutte le guerre, secondo il dettato costituzionale e in particolare, nella situazione contingente, della guerra in Ucraina. Attraverso la Marcia gli allievi sperimenteranno una modalità diversa dell’essere scuola insieme, prendendo spunto dall’invito del Ministro Bianchi, uniti per la Pace in Europa e nel mondo.