Cominciano i lavori per la realizzazione del nuovo edificio Materno Infantile, che sorgerà a fianco del Pronto Soccorso del Policlinico e consentirà all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena di potenziare ulteriormente la sua vocazione di ricerca, didattica e assistenza in un settore che costruisce una delle sue mission fondamentali. Grazie a questa realizzazione, l’Azienda metterà a disposizione della cittadinanza spazi moderni, accoglienti e tecnologia all’avanguardia. Questo intervento prosegue la forte opera di rinnovamento edilizio e tecnologico del Policlinico.

In seguito all’avvio dei lavori, a partire da lunedì 14 marzo 2022, cambia la viabilità interna per le auto che entrano da via del Pozzo. Sempre da questa data, le ambulanze non potranno più utilizzare l’accesso loro riservato da via Emilia (a fianco della Palazzina del 118), ma dovranno entrare esclusivamente da Via Campi.

La prima fase del cantiere interesserà la zona attualmente occupata da una parte del parcheggio sterrato dietro il Centro Oncologico, l’area attigua all’ingresso della sterilizzazione e l’area adiacente l’ingresso della Radioterapia. Nulla cambia per i posti riservati alle categorie protette (posti segnati in giallo) nelle diverse aree di parcheggio, che possono essere utilizzati solo esponendo sul parabrezza il permesso dedicato. I posti riservati ai pazienti della Radioterapia sono stati spostati a lato dell’edificio della Pneumologia. La seconda fase dei lavori comincerà ad aprile e comporterà una modifica della viabilità di accesso al pronto Soccorso che verrà illustrata nel corso di una conferenza stampa dedicata prevista per il 29 marzo.

E’ utile ricordare che vi sono diverse aree di parcheggio ad accesso libero nei dintorni del campus, oltre a quello interno al Policlinico: il Parcheggio del Poliambulatorio, è per gran parte libero, con alcuni posti a tempo, con accesso da via Marzabotto. I Parcheggi liberi “ex vivaio Galli” e via Emilia Est. Il primo si torva su via del Pozzo, in angolo con via Emilia, il secondo su via Emilia a fianco di Modena Soccorso. Infine, esiste il Parcheggio ACI a pagamento di largo del Pozzo.

Al Policlinico è comunque sempre possibile arrivare con i mezzi pubblici: Autobus linea 7, linea 2, linea 9 e linea 4, Treno Modena Sassuolo che ferma a poche centinaia di metri dall’ingresso di via del Pozzo. Infine, è presente una postazione per il servizio Bike Sharing del Comune di Modena.

Il cantiere durerà 24 mesi e realizzerà una struttura all’avanguardia nella cura della donna e del bambino, dotata delle più moderne e avanzate tecnologie, elevati standard di qualità e sicurezza e organizzato per intensità di cure, garantendo un adeguato livello di umanizzazione e di comfort alberghiero.