Da gennaio 2022 il Comune di Castellarano, con il suo borgo antico, il castello, la Rocchetta e i percorsi naturalistici, entra nel circuito “I Castelli del Ducato” Castellarano si inserisce così ulteriormente nei circuiti turistici nazionali, pronta ad accogliere visitatori da tutto il mondo con la sua storia, le bellezze naturali e i piaceri dell’enogastronomia.

“L’ingresso nel circuito — commenta Il Sindaco di Castellarano Giorgio Zanni— è un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione turistica del nostro territorio. Dopo gli importanti investimenti in restauri e riqualificazioni, come il restauro dell’acquedotto antico e la riqualificazione di via Roma, il lavoro sulle ricchezze naturalistiche, come il completamento della ciclovia sul Secchia e l’ingresso nella biosfera MAB Unesco, e il sostegno agli esercizi commerciali, attraverso contributi alle attività esistenti e gli

incentivi verso le nuove aperture, Castellarano si inserisce con orgoglio nell’offerta turistica dell’Emilia-Romagna.”

Orazio Zanardi Landi, Presidente dei Castelli del Ducato: ”Benvenuto al Comune di Castellarano e grazie per iniziare a collaborare insieme su storia, identità e marketing turistico-culturale di un’area vasta: con la marca d’area ventennale Castelli del Ducato si rafforza l’alleanza dell’asse Piacenza, Parma, Reggio Emilia, e poi dall’Appennino Tosco Emiliano al Grande Fiume Po, dalla Lunigiana, attraverso le valli, fino al Cremonese. Ci fa piacere che il nostro modo di lavorare per il bene comune ci stia permettendo di disseminare buone pratiche e rafforzare questa rete turistica in cui crediamo moltissimo”

Il percorso verso l’ingresso inizia a metà 2021, grazie al lavoro del Presidente del Circuito Orazio Zanardi Landi, il Direttore Maurizio Pavesi con lo staff Castelli del Ducato Francesca Maffini e Antonella Fava, l’ex assessore Luca Magnani e l’assessore Cassandra Bartolini, oggi Vicesindaco con deleghe all’Ambiente, Sostenibilità e Aree Protette, Cultura, Commercio, Associazionismo e Bilancio.

L’importante iniziativa è stata poi raccolta dal nuovo assessore al Turismo, valorizzazione e marketing territoriale Massimo Zanichelli.

“Come amministrazione — aggiunge Zanni — intendiamo continuare ad investire nel turismo sostenibile, nella storia e nella cultura, certi che, oltre a contribuire alla crescita del territorio, questi strumenti siano un volano di sviluppo e di possibile indotto economico.”