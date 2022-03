Inaugurato nel settembre 2019, con un evento aperto alla cittadinanza, il “cantiere” del Polo per l’Infanzia presso il nido Aquilone di Novi di Modena non si è mai fermato, nonostante la pandemia.

Ad oggi, possiamo dire conclusa anche la realizzazione del bellissimo “Labirinto” a misura di bambino, una struttura co-progettata e co-costruita da NONNI, GENITORI, ASSOCIAZIONI E MAESTRE che si sono messi in gioco, a vario titolo, per realizzare questa struttura per l’infanzia e impreziosire l’area esterna di un ulteriore arredo pieno di stimoli e possibilità.