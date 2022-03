Nella mattinata di ieri, martedì 8 marzo, gli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia sono intervenuti all’interno di una abitazione per prestare soccorso a una signora ultraottantenne che, dopo essere caduta, non riusciva a rialzarsi.

La storia a lieto fine ha avuto inizio in circostanze casuali e che nulla lasciavano presagire di quanto poi accaduto.

Poco dopo le 9, gli operatori del Comando, che stavano pattugliando la zona sudovest della città, hanno notato un albero di un giardino privato, inclinato al punto da poter ‘collassare’ nel confinante parco pubblico. A quel punto gli agenti hanno cercato di avvisare subito i residenti dell’immobile, suonando ripetutamente il campanello dell’abitazione, senza ricevere però alcuna risposta.

Da una finestra semiaperta, tuttavia, gli operatori hanno potuto notare una persona anziana accasciata sul pavimento. La donna era cosciente e dall’interno ha spiegato agli agenti di essere caduta, di non riuscire a rialzarsi e di essere sola in casa.

Tramite la Centrale operativa, gli agenti hanno allertato i soccorsi, mentre continuavano a dialogare con l’anziana per tenere monitorate le sue condizioni e per tranquillizzarla. Nel dialogo, sono così riusciti ad avere facilmente informazioni utili a rintracciare il figlio della donna che in un breve lasso di tempo ha raggiunto l’abitazione, ha potuto aprire agli operatori del 118 e consentire i soccorsi alla madre.