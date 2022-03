“Autotrasporto il tempo scaduto. Visto che il Governo non dà risposte alle nostre richieste come Lapam Trasporti aderiamo alla protesta annunciata da Unatras, che raccoglie le maggiori associazioni degli autotrasportatori, e il 19 realizzeremo manifestazioni”.

Amedeo Genedani, presidente Lapam Trasporti e presidente nazionale Confartigianato Trasporti, mette in chiaro la posizione dell’associazione sulla crisi del mondo del trasporto: “Il costo del carburante è insostenibile e sta determinando una situazione ingestibile per le imprese dell’autotrasporto: le imprese non riescono a farsi riconoscere dalla committenza i maggiori costi dovuti agli stessi aumenti e questo fa sì che sia diventato impossibile lavorare. Da diverso tempo come Lapam Trasporti e a livello unitario come Unatras, abbiamo lanciato l’allarme delle imprese dell’autotrasporto ha superato il livello di guardia. Vogliamo risposte e le vogliamo in fretta, non possiamo permetterci di aspettare ancora, è più conveniente lasciare i propri mezzi sui piazzali piuttosto che continuare a viaggiare”.

Genedani conclude: “Il Governo si era impegnato a dare una risposta alle aziende in tempi rapidi, per consentirci di fronteggiare l’emergenza. Purtroppo per ora non è andato oltre allo stanziamento di 80 milioni di euro, una goccia nel mare, mentre altri passi avanti non ci sono stati e nel frattempo la situazione è diventata ingestibile. Per questo il 19 marzo faremo manifestazioni per esprimere il nostro disagio, e se non ci saranno risposte queste manifestazioni non rimarranno isolate”.