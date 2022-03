Ieri mattina i Carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, allertati da un passante, sono intervenuti in viale Risorgimento in città dove ignoti ladri, durante la notte, dopo aver divelto l’inferriata posta a protezione della porta e forzato quest’ultima, si erano introdotti all’interno di un di Kebab asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, circa 200 euro dal registratore di cassa. Complessivamente i danni sono in corso di quantificazione.

La scienza si è ripetuta stanotte in via Emilia all’Angelo dove, secondo i Carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia ignoti, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti all’interno di un ristorante asportando, stando ai primi controlli, il cassetto del registratore contenente il fondo cassa. Danni in corso di esatta quantificazione.

Su entrambi gli episodi i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.