Nella tarda mattinata i Vigili del fuoco sono intervenuti a Gazzano per un incendio boschivo di cerri. Fronte fiamma di 150 metri con pericolo che le fiamme si propagassero alla pineta.

Giunto sul posto l’elicottero non ha effettuato lanci in quanto già circoscritto. Spegnimento soprattutto per soffocamento con azione meccanica di badili e soffiatori.

Sul posto anche 3 volontari di Frassinoro. I carabinieri forestali indagano per accertare le cause che hanno innescato le fiamme.



