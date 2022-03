Questa mattina, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, Colonnello Rodolfo Santovito e i Presidenti dei Quartieri di Bologna si sono incontrati presso la Caserma Luigi Ferdinando Marsili, dove ha sede la Compagnia Carabinieri Bologna Centro (Piazza dei Tribunali), per affrontare le principali problematiche sulla sicurezza cittadina e fare il punto sulle possibili sinergie e collaborazioni tra l’Arma dei Carabinieri e il Comune di Bologna.

Nell’occasione il Capo di Gabinetto, Dott.ssa Matilde Madrid Ciafardini che ha partecipato all’evento, ha riferito: “Per l’amministrazione comunale il rapporto con l’Arma dei Carabinieri è fondamentale, per la loro presenza capillare e radicata sull’intero territorio comunale, per la loro capacità di affrontare i problemi della città e di partecipare alla vita della comunità. Ringrazio il Comandante Santovito per questa occasione di incontro con i Presidenti dei Quartieri: ascolto, relazioni di comunità, prevenzione e intervento sono alla base di un lavoro congiunto che continueremo a portare avanti, quartiere per quartiere”.